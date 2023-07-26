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Ко дню 300-летия Екатеринбурга в центре хотят установить арку в виде сердца
Фото: проектная документация
В центре уральской столицы к 300-летию города хотят установить временный арт-объект – арку в виде сердца. Информация об этом появилась на сайте свердловского управления госохраны объектов культурного наследия.
Арку хотят поставить на алее по проспекту Ленина на участке между улицами Вайнера и Хохрякова. Сама конструкция арт-объекта, согласно проектной документации, должна будет предоставлять собой металлический каркас со светодиодными элементами высотой 4,5 метра и шириной 6,9 метра.
«Проектом предполагается в рамках благоустройства проспекта Ленина в честь празднования 300-летия Екатеринбурга устройство временных конструкций арт-объекта "Любовь"»,
– говорится в акте историко-культурной экспертизы.
Арку хотят поставить на алее по проспекту Ленина на участке между улицами Вайнера и Хохрякова. Сама конструкция арт-объекта, согласно проектной документации, должна будет предоставлять собой металлический каркас со светодиодными элементами высотой 4,5 метра и шириной 6,9 метра.
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