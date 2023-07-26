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Каждый пятый уралец сталкивался с сексуализированными домогательствами на работе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным сервиса по поиску работы hh.ru, 19% уральцев лично сталкивались с сексуализированными домогательствами на текущем или последнем месте работы. Еще 80% ответили отрицательно, 1% затруднились ответить на этот вопрос.
Отмечается, что чаще всего с приставаниями на рабочем месте сталкивались юристы, работники розничной торговли и строители.
Лишь в 5% уральских компаний имеются механизмы, защищающие в сотрудников, которые сообщили о домогательствах. В 4% компаний эта тема считается табуированной, что указано во внутренних регламентах.
Также 3% опрошенных сообщили, что у них регулярно проводят обучение корпоративной этике. Еще 3% рассказали, что у них есть специальная комиссия, которая занимается расследованиями подобных случаях.
Отмечается, что чаще всего с приставаниями на рабочем месте сталкивались юристы, работники розничной торговли и строители.
«Меры для предотвращения или расследования случаев домогательств в большинстве компаний отсутствуют либо не афишируются – во всяком случае, 78% уральцев не знают о такой практике со стороны работодателя»,
– подчеркнули аналитики сервиса.
Лишь в 5% уральских компаний имеются механизмы, защищающие в сотрудников, которые сообщили о домогательствах. В 4% компаний эта тема считается табуированной, что указано во внутренних регламентах.
Также 3% опрошенных сообщили, что у них регулярно проводят обучение корпоративной этике. Еще 3% рассказали, что у них есть специальная комиссия, которая занимается расследованиями подобных случаях.
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