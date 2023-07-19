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Нижнетагильский «Водоканал» поймали на нарушениях
Фото: Вечерние Ведомости
Внеплановую проверку работы компании «Водоканал-НТ» устроили инспекторы федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ими были найдены нарушения, за которые руководство компании могут наказать в административном порядке.
Нарушения в деятельности нижнетагильского «Водоканала» касаются обязанностей по актуализации сведений в отношении объекта негативного влияния на окружающую среду, — уточняет агентство новостей «Между строк». Кроме того, инспекторы Росприроднадзора выявили факты выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
Внеплановая проверка деятельности ООО «Водоканал-НТ» осуществлялась в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Заявленная цель всего проекта — кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферы в крупных промышленных центрах России.
Нарушения в деятельности нижнетагильского «Водоканала» касаются обязанностей по актуализации сведений в отношении объекта негативного влияния на окружающую среду, — уточняет агентство новостей «Между строк». Кроме того, инспекторы Росприроднадзора выявили факты выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
«По результатам проверки выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований. Сейчас рассматривается вопрос привлечения к административной ответственности предприятия и виновных должностных лиц», — приводит издание информацию от ведомства.
Внеплановая проверка деятельности ООО «Водоканал-НТ» осуществлялась в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Заявленная цель всего проекта — кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферы в крупных промышленных центрах России.
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