Нижнетагильский «Водоканал» поймали на нарушениях

«По результатам проверки выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований. Сейчас рассматривается вопрос привлечения к административной ответственности предприятия и виновных должностных лиц», — приводит издание информацию от ведомства.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Внеплановую проверку работы компании «Водоканал-НТ» устроили инспекторы федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ими были найдены нарушения, за которые руководство компании могут наказать в административном порядке.Нарушения в деятельности нижнетагильского «Водоканала» касаются обязанностей по актуализации сведений в отношении объекта негативного влияния на окружающую среду, — уточняет агентство новостей «Между строк». Кроме того, инспекторы Росприроднадзора выявили факты выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.Внеплановая проверка деятельности ООО «Водоканал-НТ» осуществлялась в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Заявленная цель всего проекта — кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферы в крупных промышленных центрах России.