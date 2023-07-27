Возрастное ограничение 18+

Жаркая и сухая погода ожидается в Свердловской области на выходных

17.50 Пятница, 28 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет жаркая погода. Температура воздуха поднимется до 31°С. Осадков не ожидается.

В субботу, 29 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…17°С, днем 25…30°С. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 27…29°С. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.

В воскресенье, 30 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…17°С, днем 26…31°С. Ветер неустойчивый слабый.

В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 28…30°С. Ветер неустойчивый слабый.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Жара возвращается в Свердловскую область
27 июля 2023
Синоптики пообещали свердловчанам теплые, но дождливые выходные
21 июля 2023
Синоптики предупреждают свердловчан о дождях и грозах
19 июля 2023
Синоптики предупредили о грозах до середины недели в Свердловской области
23 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»

Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:59 Иномарка с прицепом перевернулась под Дегтярском
18:39 Жители Первоуральска жалуются на условия содержания животных в местном зоопарке
17:50 Жаркая и сухая погода ожидается в Свердловской области на выходных
17:26 Автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
16:47 Свердловскстат сообщил об увеличении средней зарплаты свердловчан на 16,3%
16:24 В аэропорту Кольцово поймали мужчину с пятью килограммами табака
15:51 В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
15:22 В Верхней Пышме школа выплатит 100 тысяч рублей травмировавшемуся ребенку
14:46 Количество поездок россиян в дальнее зарубежье выросло на 65%
14:21 В Свердловской области добиваются организации продуктовой корзины для детей с фенилкетонурией
13:59 Для свердловчан увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ
13:27 В лесах Свердловской области отменили режим ЧС
12:50 В Качканаре грузовик протаранил легковушки и стену жилого дома
12:23 В Серове на девочку напала собака
11:49 Детский омбудсмен в Свердловской области оправдал рукоприкладства в школах
11:22 «Баден-Баден» все-таки приостановил работу пляжа на Шарташе
10:54 Свердловчан предупредили о смоге
10:25 Свердловский детский омбудсмен снял с себя ответственность за смерть Далера
09:53 Из полыхающего двухэтажного дома в Пышме спасли человека
09:22 Подростки на арендованном электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге
20:52 Ещё одна девочка лечится в Екатеринбурге после падения из окна
20:26 Одного из двух угодивших в битумную ловушку под Тавдой щенков пришлось усыпить
19:37 Следственный комитет заинтересовался исчезновением девочки в Екатеринбурге
19:26 Суд в Екатеринбурге не стал отправлять в колонию застройщика, виновного в мошенничестве в особо крупном размере
19:20 Фестиваль самодеятельной песни в Нижнем Тагиле переедет к Лисьей горе
18:29 В Свердловской области «с мира по нитке» собирают на ремонт машин поискового отряда
Все новости Свердловской области
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
17:44 ВЦИОМ: 56% россиян верят в ангелов
16:24 Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками
14:38 Путин заявил, что Россия бесплатно предоставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
13:55 СМИ: в Республике Алтай упал вертолет Ми-8, погибли шесть человек
13:07 Военные удерживают свергнутого президента Нигера в его резиденции
12:31 В Совфеде заявили, что поправка об отказе в юрпомощи в военкоматах противоречит Конституции
11:44 В России предлагают ввести штрафы до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных
10:45 Военные Нигера объявили о госперевороте и свержении президента
18:40 Акции QIWI упали на фоне ограничений вывода средств с электронных кошельков
17:39 Обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры Паршина поместили в СИЗО
17:13 В Ингушетии хотят ввести запрет на бракосочетание без справок об отсутствии ВИЧ
12:15 На станции в Рязанской области задымились несколько вагонов с серой
11:31 Издательства в РФ фиксируют резкий рост спроса на религиозную литературу
Все новости России и мира
18:59 Иномарка с прицепом перевернулась под Дегтярском
18:39 Жители Первоуральска жалуются на условия содержания животных в местном зоопарке
17:50 Жаркая и сухая погода ожидается в Свердловской области на выходных
17:26 Автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
16:47 Свердловскстат сообщил об увеличении средней зарплаты свердловчан на 16,3%
16:24 В аэропорту Кольцово поймали мужчину с пятью килограммами табака
15:51 В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
15:22 В Верхней Пышме школа выплатит 100 тысяч рублей травмировавшемуся ребенку
14:46 Количество поездок россиян в дальнее зарубежье выросло на 65%
14:21 В Свердловской области добиваются организации продуктовой корзины для детей с фенилкетонурией
13:59 Для свердловчан увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ
13:27 В лесах Свердловской области отменили режим ЧС
12:50 В Качканаре грузовик протаранил легковушки и стену жилого дома
12:23 В Серове на девочку напала собака
11:49 Детский омбудсмен в Свердловской области оправдал рукоприкладства в школах
11:22 «Баден-Баден» все-таки приостановил работу пляжа на Шарташе
11:07 Разработка ученых Пермского Политеха облегчит работу строителям мостов
11:03 Росреестр: ввод многоквартирного жилья в Прикамье опережает прошлогодние показатели
10:54 Свердловчан предупредили о смоге
10:25 Свердловский детский омбудсмен снял с себя ответственность за смерть Далера
09:53 Из полыхающего двухэтажного дома в Пышме спасли человека
09:46 Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу
09:22 Подростки на арендованном электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге
20:52 Ещё одна девочка лечится в Екатеринбурге после падения из окна
20:26 Одного из двух угодивших в битумную ловушку под Тавдой щенков пришлось усыпить
19:37 Следственный комитет заинтересовался исчезновением девочки в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK