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Жаркая и сухая погода ожидается в Свердловской области на выходных
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет жаркая погода. Температура воздуха поднимется до 31°С. Осадков не ожидается.
В субботу, 29 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…17°С, днем 25…30°С. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 27…29°С. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 30 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…17°С, днем 26…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 28…30°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 29 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…17°С, днем 25…30°С. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 27…29°С. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 30 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…17°С, днем 26…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 28…30°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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