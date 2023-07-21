Автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД снова проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей. Рейды проходят с 28 по 30 июля.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что автоинспекторы будут ловить пьяных водителей и автомобилистов, лишенных прав управления, либо никогда их не получавших.Очевидцев пьяного вождения просят оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.