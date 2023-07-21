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Автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники ГИБДД снова проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей. Рейды проходят с 28 по 30 июля.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что автоинспекторы будут ловить пьяных водителей и автомобилистов, лишенных прав управления, либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения просят оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что автоинспекторы будут ловить пьяных водителей и автомобилистов, лишенных прав управления, либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения просят оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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