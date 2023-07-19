В аэропорту Кольцово поймали мужчину с пятью килограммами табака



Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления





– пояснил первый заместитель начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков. «Согласно действующим нормам один совершеннолетний пассажир имеет право перемещать 200 сигарет, или 50 сигар, или 200 «стиков», или 250 г табака. Все, что перевозится сверх указанной нормы, не относится к товарам для личного пользования и должно декларироваться в общем порядке»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники остановили мужчину, который пытался ввезти из Египта пять килограмм табака для кальяна.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы обнаружили в багаже екатеринбуржца 20 упаковок по 250 граммов табака. Выяснилось, что мужчина купил иорданский табак в Шарм-эль-Шейхском дьюти-фри для себя. Екатеринбуржец пояснил, что забыл уточнить таможенные правила при покупке табака.Возбуждено административное дело по факту нарушения запретов и ограничений товаров. Мужчине грозит штраф и конфискация товаров.