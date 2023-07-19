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В аэропорту Кольцово поймали мужчину с пятью килограммами табака
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники остановили мужчину, который пытался ввезти из Египта пять килограмм табака для кальяна.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы обнаружили в багаже екатеринбуржца 20 упаковок по 250 граммов табака. Выяснилось, что мужчина купил иорданский табак в Шарм-эль-Шейхском дьюти-фри для себя. Екатеринбуржец пояснил, что забыл уточнить таможенные правила при покупке табака.
Возбуждено административное дело по факту нарушения запретов и ограничений товаров. Мужчине грозит штраф и конфискация товаров.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы обнаружили в багаже екатеринбуржца 20 упаковок по 250 граммов табака. Выяснилось, что мужчина купил иорданский табак в Шарм-эль-Шейхском дьюти-фри для себя. Екатеринбуржец пояснил, что забыл уточнить таможенные правила при покупке табака.
«Согласно действующим нормам один совершеннолетний пассажир имеет право перемещать 200 сигарет, или 50 сигар, или 200 «стиков», или 250 г табака. Все, что перевозится сверх указанной нормы, не относится к товарам для личного пользования и должно декларироваться в общем порядке»,
– пояснил первый заместитель начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.
Возбуждено административное дело по факту нарушения запретов и ограничений товаров. Мужчине грозит штраф и конфискация товаров.
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