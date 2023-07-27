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В Верхней Пышме школа выплатит 100 тысяч рублей травмировавшемуся ребенку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Школа в Верхней Пышме выплатит 100 тысяч рублей ребенку, который на перемене ударился об ручку двери и получил травму.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в школе №4 на перемене ученик пятого класса ударился об ручку двери. Его госпитализировали с рваной раной правого плеча. Мальчик находился на стационарном лечении в течение недели, после чего его выписали с рекомендациями о наблюдении у врача-хирурга.
Во время проверки выяснилось, что школа №4 с сентября прошлого года фактически располагается в здании на улице Чистова из-за ремонта помещения на улице Калинина. При этом школа не получила Свидетельство о государственной аккредитации по новому адресу.
Вдобавок к этому, в школах ручки дверей не должны быть травмоопасными, а должны иметь округленную форму. Образовательное учреждение не предоставило сертификат на дверные ручки, установленные на дверях кабинетов.
Прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд исковое заявление о взыскании с МАОУ «СОШ № 4» в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в школе №4 на перемене ученик пятого класса ударился об ручку двери. Его госпитализировали с рваной раной правого плеча. Мальчик находился на стационарном лечении в течение недели, после чего его выписали с рекомендациями о наблюдении у врача-хирурга.
Во время проверки выяснилось, что школа №4 с сентября прошлого года фактически располагается в здании на улице Чистова из-за ремонта помещения на улице Калинина. При этом школа не получила Свидетельство о государственной аккредитации по новому адресу.
Вдобавок к этому, в школах ручки дверей не должны быть травмоопасными, а должны иметь округленную форму. Образовательное учреждение не предоставило сертификат на дверные ручки, установленные на дверях кабинетов.
Прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд исковое заявление о взыскании с МАОУ «СОШ № 4» в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
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