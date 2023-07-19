Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области добиваются организации продуктовой корзины для детей с фенилкетонурией

14.21 Пятница, 28 июля 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области уже четвертый год пытаются добиться организации специальной продуктовой корзины для детей с фенилкетонурией. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила председатель регионального отделения Всероссийского общества по фенилкетонурии Дарья Прибыткова.

По словам Дарьи Прибытковой, детям с фенилкетонурией необходимо питаться специальными продуктами, очищенными от фенилаланина, то есть безбелковыми продуктами. Это молоко, крупы, мука, заменители яйца и так далее. Вся такая продукция является крахмалосодержащей. И дорогостоящей. Например, одна булка хлеба стоит 350 рублей, а коробка молока объемом 200 мл – 300 рублей.

Дарья Прибыткова отметила, что уже в 16 регионах России поддерживают детей с фенилкетонурией. В одних регионах им дают денежную компенсацию на продукты, а в других – обеспечивают закуп лечебных продуктов. В Свердловской области же уже четвертый год не получается добиться подобной поддержки.

«Мы уже четвертый год пытаемся достучаться до Минздрава, до администрации. Нам постоянно переносят приёмы, мы никак не можем попасть к [вице-губернатору] Павлу Крекову. Последний раз мы были в Минздраве, нам назначили встречу на 17 июля. Мы приехали в Минздрав, разговаривали с ними. В принципе они на нашей стороне. Они готовы. Говорят, что понимают, как нам важно это питание. Но говорят: идите в соцполитику, просите деньги: «Зачем вам продукты питания, попросите деньги, социальную поддержку на закуп этих продуктов». Но это всё только на словах. В Минсоцполитики вообще могут нас развернуть, сказать: «Что вы, какие еще деньги, вы и так пенсию по инвалидности получаете». Такая пенсия – 15 тысяч рублей. А одна булка хлеба стоит 350 рублей, а молоко 200 мл стоит 300 рублей. Если это пересчитать, то не хватает пенсии, а мы еще и своих в три раза больше докладываем»,

— рассказала «Вечерним ведомостям» Дарья Прибыткова.


При этом в официальном ответе министра здравоохранения Свердловской области Дарье утверждается, что малобелковые и низкобелковые продукты питания не включены в перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2023 год, утверждённый распоряжением правительства РФ №3731. А все пациенты с фенилкетонурией обеспечиваются специализированными продуктами на основе аминокислотных смесей в полном объёме за счёт областного бюджета.

Дарья Прибыткова подчеркнула, что руководствуется именно постановлением правительства РФ №890, где в перечень лекарственных средств как раз входят безбелковые продукты питания.

«У нас уже есть ответ прокуратуры, в котором указано, что неправильно интерпретируется 890 постановление. Первое, что там написано, – безбелковые продукты питания. Они говорят, что закупают нам гидролизаты (аминокислотные смеси), которые заменяют белок. Да, они это закупают, никаких перебоев нет. Но наша область отстает в другом. Уже 16 регионов получили компенсацию или продукты питания. По закону детям положены такие продукты питания»,

– добавила Прибыткова.




Сейчас региональное отделение Всероссийского общества по фенилкетонурии хочет добиться встречи с областным Минсоцполитики. Затем планируется организовать круглый стол и попросить, чтобы представителей общества записали на прием к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Прокуратура проверит сообщения об избиении детей в лагере в Верхней Пышме
19 июля 2023
Фонд капремонта выплатит 200 тысяч рублей пенсионерке из Туринска за подтопление квартиры
26 июля 2023
Двое детей сбежали из детского сада в Екатеринбурге
25 июля 2023
В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит пострадавшему ребенку 900 тысяч рублей
27 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»

Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:22 В Верхней Пышме школа выплатит 100 тысяч рублей травмировавшемуся ребенку
14:46 Количество поездок россиян в дальнее зарубежье выросло на 65%
14:21 В Свердловской области добиваются организации продуктовой корзины для детей с фенилкетонурией
13:59 Для свердловчан увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ
13:27 В лесах Свердловской области отменили режим ЧС
12:50 В Качканаре грузовик протаранил легковушки и стену жилого дома
12:23 В Серове на девочку напала собака
11:49 Детский омбудсмен в Свердловской области оправдал рукоприкладства в школах
11:22 «Баден-Баден» все-таки приостановил работу пляжа на Шарташе
10:54 Свердловчан предупредили о смоге
10:25 Свердловский детский омбудсмен снял с себя ответственность за смерть Далера
09:53 Из полыхающего двухэтажного дома в Пышме спасли человека
09:22 Подростки на арендованном электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге
20:52 Ещё одна девочка лечится в Екатеринбурге после падения из окна
20:26 Одного из двух угодивших в битумную ловушку под Тавдой щенков пришлось усыпить
19:37 Следственный комитет заинтересовался исчезновением девочки в Екатеринбурге
19:26 Суд в Екатеринбурге не стал отправлять в колонию застройщика, виновного в мошенничестве в особо крупном размере
19:20 Фестиваль самодеятельной песни в Нижнем Тагиле переедет к Лисьей горе
18:29 В Свердловской области «с мира по нитке» собирают на ремонт машин поискового отряда
17:50 В Свердловской области дорожают фрукты и овощи
17:23 В Новой Ляле пенсионерка ушла в лес и пропала
16:54 В Екатеринбурге двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа
16:21 По старейшему участку ЕКАД после реконструкции открыли движение
15:50 Главой Алапаевска стал Денис Толмачев
15:19 Всемирные игры дружбы планируют провести в Екатеринбурге
14:43 Названы районы Екатеринбурга, где больше всего вшей
Все новости Свердловской области
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
17:44 ВЦИОМ: 56% россиян верят в ангелов
16:24 Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками
14:38 Путин заявил, что Россия бесплатно предоставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
13:55 СМИ: в Республике Алтай упал вертолет Ми-8, погибли шесть человек
13:07 Военные удерживают свергнутого президента Нигера в его резиденции
12:31 В Совфеде заявили, что поправка об отказе в юрпомощи в военкоматах противоречит Конституции
11:44 В России предлагают ввести штрафы до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных
10:45 Военные Нигера объявили о госперевороте и свержении президента
18:40 Акции QIWI упали на фоне ограничений вывода средств с электронных кошельков
17:39 Обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры Паршина поместили в СИЗО
17:13 В Ингушетии хотят ввести запрет на бракосочетание без справок об отсутствии ВИЧ
12:15 На станции в Рязанской области задымились несколько вагонов с серой
11:31 Издательства в РФ фиксируют резкий рост спроса на религиозную литературу
10:43 Кагарлицкому* официально предъявили обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета
10:13 В Краснодарском крае горит склад винзавода
17:36 Генпрокуратура признала «Дождь»* нежелательной организацией в России
16:53 ГД приняла поправку о призывном возрасте с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года
16:48 ГД приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат
16:38 ГД приняла поправку о штрафе до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при мобилизации
Все новости России и мира
15:22 В Верхней Пышме школа выплатит 100 тысяч рублей травмировавшемуся ребенку
14:46 Количество поездок россиян в дальнее зарубежье выросло на 65%
14:21 В Свердловской области добиваются организации продуктовой корзины для детей с фенилкетонурией
13:59 Для свердловчан увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ
13:27 В лесах Свердловской области отменили режим ЧС
12:50 В Качканаре грузовик протаранил легковушки и стену жилого дома
12:23 В Серове на девочку напала собака
11:49 Детский омбудсмен в Свердловской области оправдал рукоприкладства в школах
11:22 «Баден-Баден» все-таки приостановил работу пляжа на Шарташе
11:07 Разработка ученых Пермского Политеха облегчит работу строителям мостов
11:03 Росреестр: ввод многоквартирного жилья в Прикамье опережает прошлогодние показатели
10:54 Свердловчан предупредили о смоге
10:25 Свердловский детский омбудсмен снял с себя ответственность за смерть Далера
09:53 Из полыхающего двухэтажного дома в Пышме спасли человека
09:46 Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу
09:22 Подростки на арендованном электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге
20:52 Ещё одна девочка лечится в Екатеринбурге после падения из окна
20:26 Одного из двух угодивших в битумную ловушку под Тавдой щенков пришлось усыпить
19:37 Следственный комитет заинтересовался исчезновением девочки в Екатеринбурге
19:26 Суд в Екатеринбурге не стал отправлять в колонию застройщика, виновного в мошенничестве в особо крупном размере
19:20 Фестиваль самодеятельной песни в Нижнем Тагиле переедет к Лисьей горе
18:29 В Свердловской области «с мира по нитке» собирают на ремонт машин поискового отряда
17:50 В Свердловской области дорожают фрукты и овощи
17:23 В Новой Ляле пенсионерка ушла в лес и пропала
16:54 В Екатеринбурге двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа
16:21 По старейшему участку ЕКАД после реконструкции открыли движение
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK