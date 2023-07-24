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В Свердловской области «с мира по нитке» собирают на ремонт машин поискового отряда

18.29 Четверг, 27 июля 2023
Фото: поисковый отряд «Прорыв» / vk.com/poproriw
Поисковый отряд «Прорыв», действующий на территории Свердловской области, остался без средств передвижения. Две машины, на которых волонтёры перемещались во время поисково-спасательных операций, оказались сломанными.

Собственных финансов на ремонт машин у отряда не нашлось — организация некоммерческая, а услуги автомастера выйдут «в копеечку». В автомастерской после техосмотра машин «выкатили» сумму на 150 тысяч рублей с лишним. И «Прорыв» вынужден был обратился за помощью к согражданам.

Реквизиты для денежного перевода следующие:
Карта сбербанка: 2202206332265946
Владелец карты Волкова Н. Е. (руководитель отряда).
При переводе просьба указать «на запчасти».


Поисковый отряд «Прорыв» входит во Всероссийскую Ассоциацию волонтерских организаций «Поиск пропавших детей». При этом, заявки принимаются и на поиск взрослых людей, пропавших в Свердловской области. Деятельность отряда связана с постоянными перемещениями по населённым пунктам Свердловской области. Обе машины отряда сломались во время одного из таких выездов в Алапаевский район, после поездки в трудных условиях.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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