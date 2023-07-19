По старейшему участку ЕКАД после реконструкции открыли движение

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– заявил начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов. «Мы открыли движение на самом долгожданном для автомобилистов участке ЕКАД. Он же стал и самым дорогостоящим. Здесь уложено 96 тысяч квадратных метров современного покрытия, почти шесть тысяч погонных метров барьерных ограждений, пять тысяч погонных метров шумозащитных экранов. Построено три путепровода, два – над железной дорогой и один – на транспортной развязке, мост через реку Исеть, транспортная эстакада протяженностью 563 метра. Плюсом строители перенесли линии электропередач, сети водопровода и канализации, газопроводы и линии связи»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 27 июля, по старейшему участку Екатеринбургской кольцевой автодорог открыли движение после реконструкции. Речь идет об участке «Семь Ключей – Большой Исток».В департаменте информполитики региона сообщили, что участок ЕКАД протяженностью 9,9 километра соединяет Челябинский и Тюменский тракты, и Кольцовскую дорогу. Он был построен еще в 90-е года. Во время реконструкции дорогу расширили до четырех полос с разделением встречных потоков транспорта. Длина последнего этапа реконструкции составила 3,1 километра, именно этот участок сегодня открыли для движения.Кроме того, для обеспечения безопасного доступа в близлежащие садовые товарищества изменена конфигурация транспортной схемы для садов и поселков «Долинка», «Ласточка», «Солнечный» и «Семь Ключей», которые расположены вдоль реконструируемого участка. Параллельно кольцевой дороги построили местный проезд с тротуаром и освещением.По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева, общая стоимость реконструкции составила 5,3 миллиарда рублей. Из них 4,3 миллиарда рублей – федеральное софинансирование.Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован в августе ко Дню города.