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Названы районы Екатеринбурга, где больше всего вшей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за шесть месяцев 2023 года зарегистрировано 147 случаев педикулеза – вызванного паразитированием на теле человека вшей. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
По данным ведомства, больше всего заболевших замечено в Чкаловском (52), Железнодорожном (17) и Академическом (11) районах.
Всего в Свердловской области педикулезом заразились 324 человека. 234 заболевших – дети, 70% из которых – подростки в возрасти от 7 до 14 лет.
По данным ведомства, больше всего заболевших замечено в Чкаловском (52), Железнодорожном (17) и Академическом (11) районах.
Всего в Свердловской области педикулезом заразились 324 человека. 234 заболевших – дети, 70% из которых – подростки в возрасти от 7 до 14 лет.
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