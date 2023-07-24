Названы районы Екатеринбурга, где больше всего вшей

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за шесть месяцев 2023 года зарегистрировано 147 случаев педикулеза – вызванного паразитированием на теле человека вшей. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Свердловской области.По данным ведомства, больше всего заболевших замечено в Чкаловском (52), Железнодорожном (17) и Академическом (11) районах.Всего в Свердловской области педикулезом заразились 324 человека. 234 заболевших – дети, 70% из которых – подростки в возрасти от 7 до 14 лет.