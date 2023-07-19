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В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Сортировочную

13.50 Четверг, 27 июля 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сортировочная. Речь идет об участке от дома №20 на Таватуйской до Пехотинцев.

Перекрытие связано со строительством ливневой канализации и хозяйственно-питьевого водопровода. Ограничения будут действовать с 3 августа по 30 октября.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.

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Aнна Биттараева © Вечерние ведомости


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17:52 В Екатеринбурге водитель каршерингового автомобиля сбил 10-летнего велосипедиста
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