В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Сортировочную

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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сортировочная. Речь идет об участке от дома №20 на Таватуйской до Пехотинцев.Перекрытие связано со строительством ливневой канализации и хозяйственно-питьевого водопровода. Ограничения будут действовать с 3 августа по 30 октября.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.