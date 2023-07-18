Ради спортсменов в Екатеринбурге снова перекроют центральные улицы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 5 и 6 августа пройдут масштабные спортивные мероприятия – «Астон. Велофест» и «Европа-Азия». В связи с этим центр города снова перекроют.Фестиваль здорового образа жизни «Астон. Велофест» состоится 5 августа. Запланированы заезд для любителей и новичков от 10 лет, гонка для спортсменов от 18 лет, заезд на беговелах для самых маленьких, а также развлекательная программа.Для проведения фестиваля движение транспорта закроют с 07.30 до 12.30 по следующим улицам:- Царской – от Первомайской до Николая Никонова;- Николая Никонова – от Царской до Свердлова;- Первомайской – от Карла Либкнехта до Царской;- Карла Либкнехта – от Шевченко до проспекта Ленина;- Свердлова – от Челюскинцев до Шевченко.Также с 10.30 до 12.30 будут закрыты:- проспект Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;- Толмачева – от проспекта Ленина до Первомайской;- Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;- 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева.Марафон «Европа-Азия» пройдет 6 августа. Участники смогут выбрать один из четырех маршрутов в зависимости от уровня подготовки и возраста: три километра (старше 12 лет), 10 километров (старше 14 лет), 21,1 километра (старше 16 лет), 42,2 километра (старше 18 лет).Ради марафона с 12:00 5 августа до 16:00 6 августа движение транспорта закроют по нечетной стороне улицы Бориса Ельцина – от дома № 2 на Октябрьской площади до Набережной Рабочей Молодежи.С 06.30 до 11.00 будут закрыты:- проспект Ленина – от Карла Либкнехта до Восточной;- четная сторона Восточной – от Первомайской до проспекта Ленина;- Карла Либкнехта – от Малышева до Шевченко;- Николая Никонова – от Царской до Карла Либкнехта;- Свердлова – от Шевченко до Челюскинцев.С 06.30 до 13.30 перекроют улицы:- Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;- 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева;- проспект Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;- Царскую – от Николая Никонова до Толмачева;- Толмачева – от Царской до проспекта Ленина;- Пушкина – от проспекта Ленина до улицы Малышева.