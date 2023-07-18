Возрастное ограничение 18+
Ради спортсменов в Екатеринбурге снова перекроют центральные улицы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 5 и 6 августа пройдут масштабные спортивные мероприятия – «Астон. Велофест» и «Европа-Азия». В связи с этим центр города снова перекроют.
Фестиваль здорового образа жизни «Астон. Велофест» состоится 5 августа. Запланированы заезд для любителей и новичков от 10 лет, гонка для спортсменов от 18 лет, заезд на беговелах для самых маленьких, а также развлекательная программа.
Для проведения фестиваля движение транспорта закроют с 07.30 до 12.30 по следующим улицам:
- Царской – от Первомайской до Николая Никонова;
- Николая Никонова – от Царской до Свердлова;
- Первомайской – от Карла Либкнехта до Царской;
- Карла Либкнехта – от Шевченко до проспекта Ленина;
- Свердлова – от Челюскинцев до Шевченко.
Также с 10.30 до 12.30 будут закрыты:
- проспект Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
- Толмачева – от проспекта Ленина до Первомайской;
- Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
- 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева.
Марафон «Европа-Азия» пройдет 6 августа. Участники смогут выбрать один из четырех маршрутов в зависимости от уровня подготовки и возраста: три километра (старше 12 лет), 10 километров (старше 14 лет), 21,1 километра (старше 16 лет), 42,2 километра (старше 18 лет).
Ради марафона с 12:00 5 августа до 16:00 6 августа движение транспорта закроют по нечетной стороне улицы Бориса Ельцина – от дома № 2 на Октябрьской площади до Набережной Рабочей Молодежи.
С 06.30 до 11.00 будут закрыты:
- проспект Ленина – от Карла Либкнехта до Восточной;
- четная сторона Восточной – от Первомайской до проспекта Ленина;
- Карла Либкнехта – от Малышева до Шевченко;
- Николая Никонова – от Царской до Карла Либкнехта;
- Свердлова – от Шевченко до Челюскинцев.
С 06.30 до 13.30 перекроют улицы:
- Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
- 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева;
- проспект Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
- Царскую – от Николая Никонова до Толмачева;
- Толмачева – от Царской до проспекта Ленина;
- Пушкина – от проспекта Ленина до улицы Малышева.
Фестиваль здорового образа жизни «Астон. Велофест» состоится 5 августа. Запланированы заезд для любителей и новичков от 10 лет, гонка для спортсменов от 18 лет, заезд на беговелах для самых маленьких, а также развлекательная программа.
Для проведения фестиваля движение транспорта закроют с 07.30 до 12.30 по следующим улицам:
- Царской – от Первомайской до Николая Никонова;
- Николая Никонова – от Царской до Свердлова;
- Первомайской – от Карла Либкнехта до Царской;
- Карла Либкнехта – от Шевченко до проспекта Ленина;
- Свердлова – от Челюскинцев до Шевченко.
Также с 10.30 до 12.30 будут закрыты:
- проспект Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
- Толмачева – от проспекта Ленина до Первомайской;
- Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
- 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева.
Марафон «Европа-Азия» пройдет 6 августа. Участники смогут выбрать один из четырех маршрутов в зависимости от уровня подготовки и возраста: три километра (старше 12 лет), 10 километров (старше 14 лет), 21,1 километра (старше 16 лет), 42,2 километра (старше 18 лет).
Ради марафона с 12:00 5 августа до 16:00 6 августа движение транспорта закроют по нечетной стороне улицы Бориса Ельцина – от дома № 2 на Октябрьской площади до Набережной Рабочей Молодежи.
С 06.30 до 11.00 будут закрыты:
- проспект Ленина – от Карла Либкнехта до Восточной;
- четная сторона Восточной – от Первомайской до проспекта Ленина;
- Карла Либкнехта – от Малышева до Шевченко;
- Николая Никонова – от Царской до Карла Либкнехта;
- Свердлова – от Шевченко до Челюскинцев.
С 06.30 до 13.30 перекроют улицы:
- Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
- 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева;
- проспект Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
- Царскую – от Николая Никонова до Толмачева;
- Толмачева – от Царской до проспекта Ленина;
- Пушкина – от проспекта Ленина до улицы Малышева.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге из-за Международного фестиваля университетского спорта перекроют дороги
19 июля 2023
19 июля 2023