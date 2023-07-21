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Жара возвращается в Свердловскую область
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловскую область и Екатеринбург в конце недели возвращается жаркая погода. Температура воздуха поднимется до 30°С. Вместе с жарой придут и грозы.
Сегодня, 27 июля, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем 23…28°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 25…27°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 28 июля, в области переменная облачность, местами ночью небольшой, днем кратковременный дождь. Ночью 15…20°С, днем 25…30°С, при натекании облачности до 20°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью 18…20°С, днем 26…28°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 29 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, днем 25…30°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 14…16°С, днем 27…29°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 27 июля, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем 23…28°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 25…27°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 28 июля, в области переменная облачность, местами ночью небольшой, днем кратковременный дождь. Ночью 15…20°С, днем 25…30°С, при натекании облачности до 20°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью 18…20°С, днем 26…28°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 29 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, днем 25…30°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 14…16°С, днем 27…29°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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