На аллее Интернационалистов в Ревде появился гигантский якорь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Огромный — в два человеческих роста — якорь появился на аллее Интернационалистов в Ревде. Он станет частью памятника морякам, который начали возводить к Дню военно-морского флота.Идея поставить в Ревде памятник морякам впервые была озвучена в 2015 году. Понадобились годы, чтобы она оформилась в нечто законченное и начала воплощаться в жизнь. Памятник на аллее Интернационалистов будет выглядеть как два больших камня с гравировкой и настоящий якорь с морского корабля, который как раз и приехал на место установки памятника раньше, чем туда доставили куски скалы. Камни ещё проходят обработку у камнерезов: они придают им нужную форму и высекают две надписи. Первая будет гласить: «Морякам за веру и правду, мужество и стойкость на боевой службе Отечеству». Вторая воспроизводит слова легендарного адмирала Павла Нахимова: «У моряка нет трудного или лёгкого пути, есть один путь — славный». Автором проекта памятника стала местная художница и дизайнер Анна Репина, а руководит всеми работами по воплощению проекта Сергей Шумаков, некогда служивший на Тихоокеанском флоте. Общественное движение ветеранов военно-морского флота Ревды «Морское братство» оплачивает и организует работы.Якорь в Ревду доставили из Владивостока. Весит он 700 килограммов, — делится подробностями интернет-ресурс «Ревда-Инфо». По дороге не обошлось без происшествий: где-то между Владивостоком и Ревдой «потерялся» шток якоря весом в 136 килограмм. Вероятнее всего, он был похищен неизвестными с целью сдать в металлолом.Другая неприятность заключается в сроках. Судя по тому, как продвигаются работы, к 30 июля закончить их не успеют. Впрочем, пусть не к Дню ВМФ, но новый памятник в Ревде всё же будет.