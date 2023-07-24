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В Екатеринбурге проводится опрос о работе общественного транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Общественная палата РФ и Общероссийское объединение пассажиров впервые запустили опрос среди жителей городов страны о качестве работы общественного транспорта. Опрос проводится и в Екатеринбурге.
Предполагается, что по результатам опроса специалисты смогут учесть мнение жителей при дальнейшем развитии городского транспорта и инфраструктуры.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов отметил, что общественный транспорт определяет облик любого города, позволяет жителям быть мобильными и отказываться от пользования личными автомобилями.
Предполагается, что по результатам опроса специалисты смогут учесть мнение жителей при дальнейшем развитии городского транспорта и инфраструктуры.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов отметил, что общественный транспорт определяет облик любого города, позволяет жителям быть мобильными и отказываться от пользования личными автомобилями.
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