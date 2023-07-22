ФК «Урал» в упорной борьбе уступил в первом матче Кубка России

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» провёл первый матч в рамках нового розыгрыша Кубка России по футболу. В Москве екатеринбуржцы встречались с местным «Локомотивом». Игра получилась упорной, в итоге волевую победу в ней одержали железнодорожники.Счёт, как и первом матче «Урала» в РПЛ против ЦСКА, открыл Тимур Аюпов. Это случилось уже на 8-й минуте после классного вброса из аута Мингияна Бевеева.На 34-й минуте «Локомотив» счёт сравнял – в неразберихе во вратарской «Урала» в борьбе между защитником екатеринбуржцев Артёмом Маминым и французским нападающим хозяев Вильсоном Изидором мяч закатился в ворота мимо Ильи Помазуна. 1:1.Уже в самом начале второго тайма «Локомотив» вышел вперёд – на этот раз крайне неудачно сыграл Бевеев, отдавший на своей половине поля мяч Изидору, после чего тот сделал точный навес на Тикнизяна, и армянский легионер «Локомотива» в касание с лёту расстрелял Помазуна – 2:1.До финального свистка счёт не изменился. В оставшееся время самый опасный момент был у Егорычева, который из центра штрафной не попал по пустым воротам и не смог тем самым сравнять счёт.«Локомотив» благодаря победе возглавил группу B Кубка России, «Урал» занимает последнее место. Два других участника квартета, «Ростов» и «Рубин», свой матч пока не провели.Следующий матч в рамках Кубка России «Урал» проведёт 8 августа с «Ростовом» в Екатеринбурге. В чемпионате ближайшим соперником екатеринбуржцев станет клуб «Пари НН», игра также пройдёт в Екатеринбурге – в ближайшую субботу, 29 июля.