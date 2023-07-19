Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург станет местом остановки конного пробега, который вчера стартовал с Казанского ипподрома. Наездники с лошадьми пройдут путь в 3100 километров и финишируют 30 августа в поселке Карым Республики Алтай.В пресс-службе мэрии сообщили, что остановка конного пробега состоится в Екатеринбурге 30 июля. На 23-м километре ЕКАД, где находится горнолыжный развлекательный комплекс «Гора Лиственная», пройдет встреча участников пробега, культурная программа с выступлениями творческих коллективов Свердловской области и фотосессия с лошадьми.В составе участников пробега – четыре наездника, сопровождающий, ветеринарный врач и шесть лошадей татарской породы.Затем команда отправится далее по маршруту, проходящему через восемь муниципалитетных районов Республики Татарстан и 56 населенных пунктов девяти регионов РФ.Во время пробега лошади будут скакать не все 3100 километров. Маршрут проходит через загруженные автомобилями трассами, поэтому в таких местах лошадей повезут на коневозах. По сельским дорогам они поскачут сами. На Алтае лошадей оставят для дальнейшего разведения.