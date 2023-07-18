Фонд капремонта выплатит 200 тысяч рублей пенсионерке из Туринска за подтопление квартиры

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Туринске с Фонда капремонта взыскали компенсацию ущерба местной жительнице из-за подтопления квартиры. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.Во время проверки по обращению местной жительницы прокуратура Туринского района установила, что в доме на улице Ленина в 2020-2021 году проводился капитальный ремонт и произошло затопление квартиры, где проживает пенсионерка, являющаяся инвалидом 2 группы.Требования пенсионерки о возмещении ущерба в добровольном порядке не были удовлетворены. Тогда прокуратура направила иск в Туринский районный суд о взыскании с регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в пользу заявительницы свыше 195 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, который был причинен квартире, а также на расходы по восстановительному ремонту.Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Теперь региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов обязан выплатить инвалиду 2 группы свыше 195 тысяч рублей, а также покрыть расходы по определению стоимости восстановительного ремонта в размере 10 тысяч рублей.