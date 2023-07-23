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Свердловская область попала в два рейтинга аварийности регионов РФ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Аналитики ИА «ПромРейтинг» подготовили на основании официальных данных ГИБДД четыре рейтинга аварийности регионов России: с наибольшим общим числом ДТП, наибольшим числом ДТП с пьяными водителями, наибольшим количеством наездов на пешеходов по их же вине, а также с наибольшим числом ДТП с участием детей-пешеходов. Свердловская область попала в ТОП-10 в двух рейтингах.
Так, в рейтинге по числу ДТП с пьяными водителями, по данным за первое полугодие 2023 года, Свердловская область разделила седьмое место с Забайкальским и Красноярским краем. Первое же место в списке регионов-антилидеров занял Краснодарский край, второе – Нижегородская область, а третье – Республика Башкортостан.
При этом в Свердловской области отмечается рост ДТП с участием пьяных водителей – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года +12%.
В рейтинге с наибольшим количеством наездов на пешеходов по вине самих пешеходов Свердловская область тоже заняла седьмое место. На первой строчке оказалась Москва, на второй – Краснодарский край, на третьей – Санкт-Петербург.
Антилидерами в рейтинге по общему числу ДТП за первое полугодие 2023 года оказались Москва, Краснодарский край и Нижегородская область. В рейтинге по числу ДТП с участием детей-пешеходов первые места заняли Москва, Краснодарский край и Челябинская область.
Так, в рейтинге по числу ДТП с пьяными водителями, по данным за первое полугодие 2023 года, Свердловская область разделила седьмое место с Забайкальским и Красноярским краем. Первое же место в списке регионов-антилидеров занял Краснодарский край, второе – Нижегородская область, а третье – Республика Башкортостан.
При этом в Свердловской области отмечается рост ДТП с участием пьяных водителей – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года +12%.
В рейтинге с наибольшим количеством наездов на пешеходов по вине самих пешеходов Свердловская область тоже заняла седьмое место. На первой строчке оказалась Москва, на второй – Краснодарский край, на третьей – Санкт-Петербург.
Антилидерами в рейтинге по общему числу ДТП за первое полугодие 2023 года оказались Москва, Краснодарский край и Нижегородская область. В рейтинге по числу ДТП с участием детей-пешеходов первые места заняли Москва, Краснодарский край и Челябинская область.
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