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В Свердловской области забраковали 770 кг рыбной продукции
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В первом полугодии 2023 года Роспотребнадзор проверил в Свердловской области около девяти тонн рыбной продукции, из которых забраковал 770 кг.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, продукция не соответствовала требованиям нормативных документов, техническим регламентам по качеству, были нарушены правила маркировки и критерии фальсификации (массовая доля глазури).
По микробиологическим показателям забраковали 7,1% рыбной продукции, по физико-химическим – 8,8% и по содержанию массовой доли ледяной глазури (больше, чем заявлено на маркировке) – 10,2%.
Рыбную продукцию проверили на 129 объектах, из них на 47 найдены нарушения.
В отношении нарушителей составили 31 протокол об административном нарушении. Виновных оштрафовали на общую сумму свыше 980 тысяч рублей.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, продукция не соответствовала требованиям нормативных документов, техническим регламентам по качеству, были нарушены правила маркировки и критерии фальсификации (массовая доля глазури).
По микробиологическим показателям забраковали 7,1% рыбной продукции, по физико-химическим – 8,8% и по содержанию массовой доли ледяной глазури (больше, чем заявлено на маркировке) – 10,2%.
Рыбную продукцию проверили на 129 объектах, из них на 47 найдены нарушения.
В отношении нарушителей составили 31 протокол об административном нарушении. Виновных оштрафовали на общую сумму свыше 980 тысяч рублей.
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