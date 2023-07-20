В Свердловской области забраковали 770 кг рыбной продукции

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В первом полугодии 2023 года Роспотребнадзор проверил в Свердловской области около девяти тонн рыбной продукции, из которых забраковал 770 кг.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, продукция не соответствовала требованиям нормативных документов, техническим регламентам по качеству, были нарушены правила маркировки и критерии фальсификации (массовая доля глазури).По микробиологическим показателям забраковали 7,1% рыбной продукции, по физико-химическим – 8,8% и по содержанию массовой доли ледяной глазури (больше, чем заявлено на маркировке) – 10,2%.Рыбную продукцию проверили на 129 объектах, из них на 47 найдены нарушения.В отношении нарушителей составили 31 протокол об административном нарушении. Виновных оштрафовали на общую сумму свыше 980 тысяч рублей.