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Новая улица появится в центре уральской столицы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга появится новая улица. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
Новая улица будет пролегать от Мамина-Сибиряка до Свердлова, она будет расположена параллельно Шевченко и Азина.
Согласно документу, будут изъяты земельные участки и гаражные боксы, расположенные на улице Мамина-Сибиряка, 32, 36, 36а, 36в и 36г. Под изъятие всего попадет 18 объектов.
Название для новой улицы пока не выбрано.
Новая улица будет пролегать от Мамина-Сибиряка до Свердлова, она будет расположена параллельно Шевченко и Азина.
Согласно документу, будут изъяты земельные участки и гаражные боксы, расположенные на улице Мамина-Сибиряка, 32, 36, 36а, 36в и 36г. Под изъятие всего попадет 18 объектов.
Название для новой улицы пока не выбрано.
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