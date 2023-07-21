Новая улица появится в центре уральской столицы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга появится новая улица. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.Новая улица будет пролегать от Мамина-Сибиряка до Свердлова, она будет расположена параллельно Шевченко и Азина.Согласно документу, будут изъяты земельные участки и гаражные боксы, расположенные на улице Мамина-Сибиряка, 32, 36, 36а, 36в и 36г. Под изъятие всего попадет 18 объектов.Название для новой улицы пока не выбрано.