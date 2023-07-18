В День строителя в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в День строителя, 12 августа, выступят Леонид Агутин и группа «Reflex». Ради праздника весь день будет перекрыта часть проспекта Ленина.Как рассказали в пресс-службе мэрии, в Историческом сквере 12 августа проведут строительные мастер-классы и выставку специализированной техники. Также состоятся конкурс «Миссис Стройкомплекс», летняя спартакиада предприятий строительного комплекса, национальные и региональные конкурсы профессионального мастерства и фотопроект «Моя строительная династия». Пройдет и велозаезд в честь Дня строителя.Завершит праздник концерт хедлайнеров – Леонида Агутина и группы «Reflex».В связи проведением Дня строителя весь день 12 июля будет закрыт проезд для автомобилей по проспекту Ленина – от улицы 8 Марта до Пушкина.