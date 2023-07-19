Синоптики пообещали свердловчанам потепление к концу июля





– рассказала синоптик. «Во второй половине текущей недели антициклон над югом европейской территории России расширит свои пределы, поднимется на север, вынося теплый воздух на Урал и Западную Сибирь»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области к концу июля дождей станет меньше, а температура воздуха повысится. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.В период с 26 по 28 июля ожидается кратковременный дождь, вероятна грозы. Температура воздуха ночью 10…15°С, днем 23…28°С.Конец июля в регионе будет теплым и сухим: с 29 по 31 июля ночью 14…19°С, днем 26…31°С.На данный момент количество осадков в восточных районах области составляет 1-1,5 месячной нормы. Недостаток влаги сохраняется в юго-западных территориях, там количество выпавших осадков составляет 50-70% от средних многолетних значений.