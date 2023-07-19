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Синоптики пообещали свердловчанам потепление к концу июля

17.52 Вторник, 25 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области к концу июля дождей станет меньше, а температура воздуха повысится. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.

«Во второй половине текущей недели антициклон над югом европейской территории России расширит свои пределы, поднимется на север, вынося теплый воздух на Урал и Западную Сибирь»,

– рассказала синоптик.


В период с 26 по 28 июля ожидается кратковременный дождь, вероятна грозы. Температура воздуха ночью 10…15°С, днем 23…28°С.

Конец июля в регионе будет теплым и сухим: с 29 по 31 июля ночью 14…19°С, днем 26…31°С.

На данный момент количество осадков в восточных районах области составляет 1-1,5 месячной нормы. Недостаток влаги сохраняется в юго-западных территориях, там количество выпавших осадков составляет 50-70% от средних многолетних значений.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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19:46 Скрестившиеся флаги. Как челябинские феминистки при противодействии «патриотов» митинговали за закон о домашнем насилии
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12:17 Лесной пожар, уничтоживший дома в селе Шайдуриха, полностью потушен
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