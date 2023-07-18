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За выходные в Екатеринбурге задержали 15 пьяных водителей
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в минувшие выходные прошли массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за вождение в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлекли 13 водителей, а в состоянии наркотического опьянения – двух водителей.
Еще одного автомобилиста привлекли за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении четырех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, задержаны 14 автомобилистов, не имеющих водительских прав, и девять водителей, лишенных права управления ТС.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за вождение в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлекли 13 водителей, а в состоянии наркотического опьянения – двух водителей.
Еще одного автомобилиста привлекли за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении четырех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Кроме того, задержаны 14 автомобилистов, не имеющих водительских прав, и девять водителей, лишенных права управления ТС.
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