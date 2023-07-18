За выходные в Екатеринбурге задержали 15 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошли массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за вождение в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлекли 13 водителей, а в состоянии наркотического опьянения – двух водителей.Еще одного автомобилиста привлекли за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении четырех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Кроме того, задержаны 14 автомобилистов, не имеющих водительских прав, и девять водителей, лишенных права управления ТС.