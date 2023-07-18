Власти Екатеринбурга обещают расширить Малышевский мост

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга намерена расширить Малышевский мост, ведущий на ЖБИ. Об этом заявил мэр Алексей Орлов во время объезда объектов Кировского района.Депутат ЕГД Владимир Крицкий во время разговора с градоначальником сообщил, что Малышевский мост не справляется с нагрузкой. Орлов согласился с этим и заявил, что нужно построить новые съезды, включая съезд на дублер Сибирского тракта.Предполагается, что предпроектные работы начнутся в 2024 году. Деньги на это пообещали заложить в городской бюджет.