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Массовая потеря маленьких собачек владельцами наблюдалась в Екатеринбурге
Фото Антона Каптелова
Некоторую странность можно заметить, если полистать записи популярной группы соцсети «ВКонтакте» под названием «Я потерялся». Если чаще всего там публикуют записи о пропавших котах и найденных на улицах «бесхозных» хаски , то героями объявлений в минувшие выходные стали маленькие собачки.
В воскресенье, 23 июля, сразу три объявления в группе «Я потерялся» были посвящены йоркширским терьерам. В полдень появилось сообщение, что в районе Старой Сортировки пропал малыш по кличке Арчи. Ближе к вечеру опубликовали сообщение о пропаже на Эльмаше йоркширского терьера Вайса. Ещё через час пользователи соцсети написали в группе о том, что нашли «потеряшку» той же породы, но девочку. И если Вайс вернулся к хозяевам и ночевал уже дома, то судьба остальных малышей пока остаётся под вопросом.
А сегодня волна пропаж йоркширских терьеров продолжилась мальчиком Ричи, который отбился от хозяев где-то за Сысертью. И, разумеется, в этой «таинственной» череде пропаж йоркширских терьеров нет ничего мистического и загадочного. Просто обрадованные тёплой погодой и окончанием «сезона дождей» екатеринбуржцы ринулись на природу, в сады и на дачи. Питомцев они прихватывают с собой. На свежем воздухе бдительность владельцев собак теряется, а такой малявке, как йоркширский терьер, потеряться не мудрено — запрыгнул в высокую траву, вот и пропал.
Поэтому не лишним будет напомнить обладателям собак маленьких пород, как то важно — не спускать глаз со своих питомцев во время прогулок, а тем более — во время загородных поездок. Ведь чем меньше собачка, тем сложнее ей выжить в ситуациях, когда она потерялась.
В воскресенье, 23 июля, сразу три объявления в группе «Я потерялся» были посвящены йоркширским терьерам. В полдень появилось сообщение, что в районе Старой Сортировки пропал малыш по кличке Арчи. Ближе к вечеру опубликовали сообщение о пропаже на Эльмаше йоркширского терьера Вайса. Ещё через час пользователи соцсети написали в группе о том, что нашли «потеряшку» той же породы, но девочку. И если Вайс вернулся к хозяевам и ночевал уже дома, то судьба остальных малышей пока остаётся под вопросом.
А сегодня волна пропаж йоркширских терьеров продолжилась мальчиком Ричи, который отбился от хозяев где-то за Сысертью. И, разумеется, в этой «таинственной» череде пропаж йоркширских терьеров нет ничего мистического и загадочного. Просто обрадованные тёплой погодой и окончанием «сезона дождей» екатеринбуржцы ринулись на природу, в сады и на дачи. Питомцев они прихватывают с собой. На свежем воздухе бдительность владельцев собак теряется, а такой малявке, как йоркширский терьер, потеряться не мудрено — запрыгнул в высокую траву, вот и пропал.
Поэтому не лишним будет напомнить обладателям собак маленьких пород, как то важно — не спускать глаз со своих питомцев во время прогулок, а тем более — во время загородных поездок. Ведь чем меньше собачка, тем сложнее ей выжить в ситуациях, когда она потерялась.
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