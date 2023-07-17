В Екатеринбурге борются за здоровье кота-погорельца из Асбеста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ветеринарные врачи Екатеринбурга пытаются спасти кота, которого привезли из Асбеста. Кот стал жертвой пожара в квартире, где проживал, и едва не погиб в огне.Хозяева Фила в огне потеряли практически всё имущество. Но гораздо больше их волнует, что в том же пожаре серьёзно пострадал их любимый питомец. Он так сильно надышался ядовитого дыма, что казался мёртвым, когда его обнаружили пожарные.Местные, асбестовские врачи сумели откачать неподающее признаков жизни животное. Но посоветовали хозяевам везти кота в Екатеринбург для дальнейшего лечения. На плохое состояние Фила сказываются не только продукты горения, попавшие в лёгкие, но и пережитый им сильнейший стресс.По понятным причинам погорельцам содержать и оплачивать лечение кота сейчас очень непросто. На помощь пришёл приют для травмированных животных «Клякса». Посодействовать в восстановлении здоровья кота-погорельца из Асбеста можно перечислениями на карту «Сбербанка», привязанную к номеру телефона 89126025666.