В Академическом районе Екатеринбурга снова изменится схема движения автобусов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов по улице Вильгельма де Геннина. Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район.Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 24 по 26 июля из-за перекрытия нечетной стороны улицы Вильгельма де Геннина – от проспекта Сахарова до улицы Павла Шаманова – будет изменены схема движения автобусов №№ 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070. В направлении улицы Серафимы Дерябиной они будут ездить: по проспекту Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева – Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина – далее по маршруту.С 27 по 31 июля будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне Вильгельма де Геннина – от Павла Шаманова до Краснолесья. В это время автобус №54 в направлении конечной «Синие камни» поедет по улицам Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – далее по маршруту. Отменяются остановки «Анатолия Мехренцева» и «Павла Шаманова».Автобусы №№ 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 с 27 по 31 июля будут курсировать в направлении улицы Серафимы Дерябиной по проспекту Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова – Анатолия Мехренцева – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – далее по маршруту.