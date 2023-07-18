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В уральской столице проводится опрос по благоустройству Летнего парка «Уралмаш»

16.49 Понедельник, 24 июля 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 24 июля, в Екатеринбурге стартовал опрос по благоустройству Летнего парка «Уралмаш».

В пресс-службе мэрии заявили, что у горожан спрашивают, какие зоны и элементы нужны в парке, какой тип покрытия предпочтительнее использовать на детских площадках, а также требуется ли в парке новое освещение и видеонаблюдение.

Опрос проводится до 28 августа в электронной форме, созданной на базе «Яндекс.формы».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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