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В уральской столице проводится опрос по благоустройству Летнего парка «Уралмаш»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 24 июля, в Екатеринбурге стартовал опрос по благоустройству Летнего парка «Уралмаш».
В пресс-службе мэрии заявили, что у горожан спрашивают, какие зоны и элементы нужны в парке, какой тип покрытия предпочтительнее использовать на детских площадках, а также требуется ли в парке новое освещение и видеонаблюдение.
Опрос проводится до 28 августа в электронной форме, созданной на базе «Яндекс.формы».
В пресс-службе мэрии заявили, что у горожан спрашивают, какие зоны и элементы нужны в парке, какой тип покрытия предпочтительнее использовать на детских площадках, а также требуется ли в парке новое освещение и видеонаблюдение.
Опрос проводится до 28 августа в электронной форме, созданной на базе «Яндекс.формы».
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