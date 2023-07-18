С начала сезона от клещей пострадали почти 21,5 тысячи свердловчан

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала сезона от клещей пострадали 21 419 человек, среди них 3 943 ребенка. Это в 2,1 ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и в 1,32 раза ниже среднего многолетнего уровня.В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи присасывания клещей зафиксировали в 67 муниципалитетах. На Екатеринбург приходится 6 151 пострадавший, в том числе 681 ребенок.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировали 134 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 391 человека.