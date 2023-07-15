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Свердловские врачи спасли тагильчанина с гнойным перитонитом
Фото предоставлено Свердловской областной клинической больницей №1
Уральские врачи спасли жизнь жителю Нижнего Тагила с разлитым гнойным перитонитом, осложненным сепсисом. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в Свердловской областной клинической больнице №1.
53-летний тагильчанин обратился в здравпункт на предприятии из-за боли в животе. Врачи предположили, что это колики из-за камней в почках, и отправили его в Демидовскую городскую больницу. Результаты обследований показали, что у мужчины острый аппендицит. При проведении операции врачи выявили гнойный очаг вокруг воспаленного аппендикса. Они удалили его, но при ревизии брюшной полости был выявлен перитонит.
После консультаций с коллегами из СОКБ №1 было принято решение о перегоспитализации пациента. Чтобы перевести мужчину в Екатеринбург, понадобилась помощь авиамедицинской бригады Территориального центра медицины катастроф.
В отделении анестезиологии-реанимации СОКБ№1 пациент пробыл две недели. В больнице отметили, что послеоперационное течение перитонита могло осложниться присоединением опасных состояний.
В областной больнице мужчина провел около месяца, после чего его выписали из стационара.
По словам врачей отделения гнойной хирургии СОКБ №1, из-за агрессивного течения этого заболевания выживают далеко не все пациенты. Однако за последнее десятилетие при помощи различных современных способов лечения летальные исходы при данной патологии удалось снизить более чем в два раза.
«В данном случае мы столкнулись с тяжелой формой перитонита. У пациента, скажем честно, были не очень благоприятные перспективы на выздоровление. Но благодаря своевременно принятому решению о перегоспитализации и применяемым в нашей больнице методам хирургического и медикаментозного лечения в условиях реанимации, нам удалось сохранить ему жизнь»,
– рассказал завотделением гнойной хирургии СОКБ №1 Фарид Галимзянов.
53-летний тагильчанин обратился в здравпункт на предприятии из-за боли в животе. Врачи предположили, что это колики из-за камней в почках, и отправили его в Демидовскую городскую больницу. Результаты обследований показали, что у мужчины острый аппендицит. При проведении операции врачи выявили гнойный очаг вокруг воспаленного аппендикса. Они удалили его, но при ревизии брюшной полости был выявлен перитонит.
После консультаций с коллегами из СОКБ №1 было принято решение о перегоспитализации пациента. Чтобы перевести мужчину в Екатеринбург, понадобилась помощь авиамедицинской бригады Территориального центра медицины катастроф.
В отделении анестезиологии-реанимации СОКБ№1 пациент пробыл две недели. В больнице отметили, что послеоперационное течение перитонита могло осложниться присоединением опасных состояний.
«Дело в том, что мы долго не могли справиться с перитонитом. Пришлось провести порядка пяти санаций. Когда же перитонит наконец регрессировал выполнили пластику передней брюшной стенки»,
– пояснил лечащий врач пациента Вячеслав Никитин.
В областной больнице мужчина провел около месяца, после чего его выписали из стационара.
По словам врачей отделения гнойной хирургии СОКБ №1, из-за агрессивного течения этого заболевания выживают далеко не все пациенты. Однако за последнее десятилетие при помощи различных современных способов лечения летальные исходы при данной патологии удалось снизить более чем в два раза.
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