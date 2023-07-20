В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец





– рассказали в ведомстве. «Игрунки Жоффруа являются наименьшими из семейства приматов, длина тела составляет около 20 см, длина хвоста – 29 см. Вес игрунковых в среднем начинается от 190 г, а заканчивается 250 г»,

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

Екатеринбургский зоопарк пополнился новым обитателем – самцом игрунки Жоффруа. Его привезли из Москвы.В управлении Россельхознадзора по Свердловской области сообщили, что игрунка отправили в Екатеринбург для содержания и разведения.Отмечается, что Жоффруа не похожи на других приматов. У них есть длинные пучки волос вокруг ушей, белые щеки, горло и лоб. В основном они питаются фруктами, лягушками, ящерицами и мелкими насекомыми.При ввозе животного никаких нарушений не выявлено. Перед отправлением игрунка в столицу Урала, ветеринары провели лабораторные исследования на туберкулез, яйца гельминтов и микроспорию. Также животное обработали от паразитов и провели тридцатидневный карантин.