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Синоптики предупредили о грозах до середины недели в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Синоптики уральского гидрометцентра предупреждают жителей о грозах и сильном ветре до середины грядущей недели в Свердловской области. По их прогнозам, во время грозы порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
В понедельник, 24 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +10…+15°C, днем +20…+25°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +13…+15°C, днем +22…+24°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
Во вторник, 25 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +10…+15°C, днем +20…+25°C. Ветер западной четверти 3-8, при грозах порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +13…+15°C, днем +22…+24°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В среду, 26 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +10…+15°C, днем +20…+25°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +13…+15°C, днем +22…+24°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 24 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +10…+15°C, днем +20…+25°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +13…+15°C, днем +22…+24°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
Во вторник, 25 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +10…+15°C, днем +20…+25°C. Ветер западной четверти 3-8, при грозах порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +13…+15°C, днем +22…+24°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В среду, 26 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +10…+15°C, днем +20…+25°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек, при грозах порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +13…+15°C, днем +22…+24°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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