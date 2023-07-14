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В Екатеринбурге из автобуса пытались выгнать пожилого мужчину из-за отсутствия пенсионного
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
В Екатеринбурге из автобуса контролеры хотели выгнать пожилого мужчину из-за того, что у него не было пенсионного удостоверения. В какой-то момент его пытались вывести из салона транспорта против его воли.
Как рассказали в сообществе «Инцидент Екатеринбург», где опубликовали видео очевидца, инцидент произошел в автобусе №88. На остановке «Общежитие» по улице Селькоровская в общественный транспорт вошли контролеры, которые стали требовать у пожилого мужчины документы. У старика в этот момент с собой была только временная пенсионная карта.
По словам очевидца, в какой-то момент контролеры забрали у него пенсионную карту и попытались высадить его из автобуса, аргументируя свои действиям тем, что у пожилого человека при себе должен быть подтверждающий документ: пенсионное удостоверение или паспорт.
Пожилого мужичину это сильно возмутило. Он обратил внимание на то, что по его внешности должно быть видно, что ему уже много лет, и заявил, что в июне ему исполнилось 85 лет.
Пока старик и контролеры конфликтовали, автобус стоял на месте и пассажиры негодовали. В итоге, как утверждает автор видео, пожилой мужчина остался в автобусе. Как закончился конфликт, он не уточнил.
Как рассказали в сообществе «Инцидент Екатеринбург», где опубликовали видео очевидца, инцидент произошел в автобусе №88. На остановке «Общежитие» по улице Селькоровская в общественный транспорт вошли контролеры, которые стали требовать у пожилого мужчины документы. У старика в этот момент с собой была только временная пенсионная карта.
По словам очевидца, в какой-то момент контролеры забрали у него пенсионную карту и попытались высадить его из автобуса, аргументируя свои действиям тем, что у пожилого человека при себе должен быть подтверждающий документ: пенсионное удостоверение или паспорт.
Пожилого мужичину это сильно возмутило. Он обратил внимание на то, что по его внешности должно быть видно, что ему уже много лет, и заявил, что в июне ему исполнилось 85 лет.
Пока старик и контролеры конфликтовали, автобус стоял на месте и пассажиры негодовали. В итоге, как утверждает автор видео, пожилой мужчина остался в автобусе. Как закончился конфликт, он не уточнил.
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