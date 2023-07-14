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В Екатеринбурге из автобуса пытались выгнать пожилого мужчину из-за отсутствия пенсионного

17.21 Воскресенье, 23 июля 2023
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
В Екатеринбурге из автобуса контролеры хотели выгнать пожилого мужчину из-за того, что у него не было пенсионного удостоверения. В какой-то момент его пытались вывести из салона транспорта против его воли.

Как рассказали в сообществе «Инцидент Екатеринбург», где опубликовали видео очевидца, инцидент произошел в автобусе №88. На остановке «Общежитие» по улице Селькоровская в общественный транспорт вошли контролеры, которые стали требовать у пожилого мужчины документы. У старика в этот момент с собой была только временная пенсионная карта.

По словам очевидца, в какой-то момент контролеры забрали у него пенсионную карту и попытались высадить его из автобуса, аргументируя свои действиям тем, что у пожилого человека при себе должен быть подтверждающий документ: пенсионное удостоверение или паспорт.

Пожилого мужичину это сильно возмутило. Он обратил внимание на то, что по его внешности должно быть видно, что ему уже много лет, и заявил, что в июне ему исполнилось 85 лет.

Пока старик и контролеры конфликтовали, автобус стоял на месте и пассажиры негодовали. В итоге, как утверждает автор видео, пожилой мужчина остался в автобусе. Как закончился конфликт, он не уточнил.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:34 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 73 гектара
12:47 Свердловская команда спортсменов-велосипедистов попала в ДТП с лесовозом
11:30 Во дворе ЖК «Ньютон Парк» в Екатеринбурге мальчики напали на девочек
10:50 В Тавде пытался сбежать осужденный за изнасилование ребенка
09:31 Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и самосвалом в Екатеринбурге
21:35 ФК «Урал» начал сезон с победы, впервые с 1995 года победив ЦСКА в чемпионате
17:39 Бастрыкин взял на контроль расследование покушения на убийство в Екатеринбурге
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17:08 Екатеринбургская полиция установила личность лихача на Porsche Cayenne
16:16 В свердловском МЧС объявили штормовое предупреждение 23 июля
15:38 Уральская столица встала в пробки из-за перекрытия улиц ради соревнований
14:35 В столице Урала возбудили уголовное дело по факту избиения женщины на Сортировке
13:37 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытие улицы Комсомольской до конца месяца
12:32 Погорельцам из Шайдурихи пообещали дополнительно выплатить по 100 тысяч рублей
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21:42 Прокуратура Нижнего Тагила добилась развода между уралочкой и иностранцем
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