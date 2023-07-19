В Верхней Пышмы спасли барсука, упавшего в приямок возле жилого дома





– объяснил спасатель. «И если кошку, смотря по ситуации, можно попытаться устроить на передержку или просто отпустить, то с экзотикой вроде барсука оба эти варианта смотрятся как-то не очень...»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме зооспасатели из Екатеринбурга вызволили барсука из приямка возле жилого дома, в который зверек провалился. После спасения животное отвезли в лес и отпустили.Как рассказал руководитель группы добровольных спасателей животных Евгений Зенков, достать барсука из «ловушки» смогли с помощью веревки и удавки, после чего поместили бедолагу в клетку. Тогда встал вопрос: «Что делать дальше?».В чате дома, из приямка которого был спасен барсук, выяснилось, что питомца никто не терял. Тогда было принято решение связаться с знакомым егерем, в чьем ведении как раз находятся лесные угодья в районе Пышмы. Он подтвердил предположения о том, что барсуки обитают в местных лесах, и согласился помочь.Вместе они добрались до места в лесу, где обитает популяция барсуков. Там они поставили клетку со зверьком и открыли дверцу. Животное тут же выскочило из клетки и исчезло в кустах.