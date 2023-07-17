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Во дворе ЖК «Ньютон Парк» в Екатеринбурге мальчики напали на девочек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга жительница ЖК «Ньютон Парк» пожаловалась на компанию мальчиков, которые напали на девочек, игравших во дворе жилого комплекса.
По словам женщины, мальчики отобрали у девочек сладости и стали угрожать перцовым баллончиком. Когда одной девочек это не понравилось, и она выразила свое недовольство по поводу происходящего, мальчики, со слов местной жительницы, стали избивать ее.
Горожанка также заявила, что один из мальчиков выстрелил из пистолета, вероятно пневматического, в другую девочку. В результате обоих девочек пришлось везти в больницу, пишет «Типичный Екатеринбург».
Женщина отметила, что девочки звали охрану комплекса, но те, как утверждается, не отреагировали.
Ранее жильцы это жилого комплекса жаловались, что компания мальчиков проникает в их двор и портит велосипеды и самокаты.
В пресс-группе городского УМВД заявили, что полиция проверит достоверность произошедшего. Информацию зарегистрировали в отделе полиции №4.
По словам женщины, мальчики отобрали у девочек сладости и стали угрожать перцовым баллончиком. Когда одной девочек это не понравилось, и она выразила свое недовольство по поводу происходящего, мальчики, со слов местной жительницы, стали избивать ее.
Горожанка также заявила, что один из мальчиков выстрелил из пистолета, вероятно пневматического, в другую девочку. В результате обоих девочек пришлось везти в больницу, пишет «Типичный Екатеринбург».
Женщина отметила, что девочки звали охрану комплекса, но те, как утверждается, не отреагировали.
Ранее жильцы это жилого комплекса жаловались, что компания мальчиков проникает в их двор и портит велосипеды и самокаты.
В пресс-группе городского УМВД заявили, что полиция проверит достоверность произошедшего. Информацию зарегистрировали в отделе полиции №4.
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