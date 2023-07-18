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Уральская столица встала в пробки из-за перекрытия улиц ради соревнований
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром уральская столица встала в пробки на Ново-Московском тракте. Из-за перекрытия улиц ради соревнований по триатлону в центре города в дорожном заторе оказались сотни машин.
Сейчас на трассе движение свободное, однако до часа дня там было сложно проехать. По мнению местных жителей, перекрытия всегда провоцируют пробки, но в этот раз они было особенно неудобными, так как было сложно найти альтернативные пути проезда.
По данным портала «Е1», проехать нельзя было также по тем улицам, которые не были в плане перекрытий.
Еще одна претензия автомобилистов была в сторону сотрудников ГИБДД, которые не проявляли никакой инициативы, чтобы помочь автомобилистам разъехаться.
Напомним, что сегодня в уральской столице перекрыли центр ради проведения состязаний IRONSTAR.
Сейчас на трассе движение свободное, однако до часа дня там было сложно проехать. По мнению местных жителей, перекрытия всегда провоцируют пробки, но в этот раз они было особенно неудобными, так как было сложно найти альтернативные пути проезда.
Скриншот: «Яндекс.Карты».
По данным портала «Е1», проехать нельзя было также по тем улицам, которые не были в плане перекрытий.
Еще одна претензия автомобилистов была в сторону сотрудников ГИБДД, которые не проявляли никакой инициативы, чтобы помочь автомобилистам разъехаться.
«Гаишники должны не только любоваться коллапсом, но и регулировать движение таким образом, чтобы водителем и жителям этого прекрасного города было комфортно проехать из одной части в другую»,
– считает екатеринбуржец.
Напомним, что сегодня в уральской столице перекрыли центр ради проведения состязаний IRONSTAR.
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