Уральская столица встала в пробки из-за перекрытия улиц ради соревнований

Скриншот: «Яндекс.Карты».





– считает екатеринбуржец. «Гаишники должны не только любоваться коллапсом, но и регулировать движение таким образом, чтобы водителем и жителям этого прекрасного города было комфортно проехать из одной части в другую»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром уральская столица встала в пробки на Ново-Московском тракте. Из-за перекрытия улиц ради соревнований по триатлону в центре города в дорожном заторе оказались сотни машин.Сейчас на трассе движение свободное, однако до часа дня там было сложно проехать. По мнению местных жителей, перекрытия всегда провоцируют пробки, но в этот раз они было особенно неудобными, так как было сложно найти альтернативные пути проезда.По данным портала «Е1», проехать нельзя было также по тем улицам, которые не были в плане перекрытий.Еще одна претензия автомобилистов была в сторону сотрудников ГИБДД, которые не проявляли никакой инициативы, чтобы помочь автомобилистам разъехаться.Напомним, что сегодня в уральской столице перекрыли центр ради проведения состязаний IRONSTAR.