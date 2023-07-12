Прокуратура Нижнего Тагила добилась развода между уралочкой и иностранцем

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд настояла на расторжении местной жительницы и приезжего гражданина Таджикистана. И, нет, здесь не таятся какие-то проявления национализма у работников прокуратуры, равно как и их неприятию института брака. Дело в том, что брак оказался фиктивным и это удалось доказать.По информации, обнародованной старшим помощником прокурора Ольгой Слепухиной иностранцу понадобился легальный повод находиться на территории Российской Федерации. Вот и вознамерился в срочном порядке найти себе жену-россиянку. И такая нашлась в Нижнем Тагиле — 29-летняя женщина согласилась выйти за приезжего замуж в обмен на не такое уж большое денежное вознаграждение. Всего 20 тысяч потратил мужчина на эту нехитрую аферу.Невлюблённая пара впервые увиделась в день подачи заявления в ЗАГС. Второй раз жених с невестой встретились во время регистрации брака. На этом их общение и закончилось.Работники прокуратуры прознали про столь странный брак и смогли в суде доказать его фиктивность. Теперь «жену» обязали выплатить не очень-то честно заработанные 20 тысяч в пользу государства, «мужа» принудительно отправят на родину, а запись о их браке аннулируют, — пишет агентство новостей «Между строк».