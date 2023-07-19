На нескольких водоёмах Свердловской области пройдут субботники

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральцы с тревогой замечают обмеление на водоёмах Свердловской области. Связано ли это с летней жарой или вызвано техногенными причинами, а вид обнажившегося дна прудов и озёр порадовать вряд ли кого-то может.Впрочем, неравнодушные и активные граждане и в тревожном обмелении водоёмов нашли полезный момент. Они предлагают согражданам выйти на субботники и почистить обнажившееся дно у уральских водоёмов.В ближайшую субботу, 22 июля, такой субботник объявлен на берегу Шиловского водохранилища. Желающих почистить водоём от скопившегося за многие годы мусора приглашают завтра в полдень подойти к дамбе по дороге в Старопышминск. С собой просят брать перчатки, питьевую воду и легкую пищу на случай разгулявшегося в ходе работы на свежем воздухе аппетита.А в среду, 26 июля, похожу акцию планируют провести на берегу Полевского пруда. Организовывают очистку водоёма вручную редакция «Рабочей правды» и коллектив Социального фонда России. Этот несубботний субботник они планируют провести вечером, с 18:00. Местом сбора объявлена остановка возле машиностроительного завода.