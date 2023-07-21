Почти 20 тонн носков пытались незаконно ввезти в Екатеринбург из Китая

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральские таможенники пресекли нелегальный ввоз китайских носков в столицу Урала. В таможенной декларации владелец груза указал гораздо меньшее их количество.По всей видимости, коммерсант рассчитывал на лень работников таможни. Однако, таможенникам хватило сил и времени пересчитать все перевозимые им носки. И оказалось, что носков не 556 тысяч, как утверждал бизнесмен, а почти на 13 тысяч больше.Излишек был временно изъят и, вполне возможно, обратно их владелец не получит. Сам он вину перекладывает на китайских продавцов, которые, якобы, положили лишних носков. Но если суд — куда направили рассмотрение этого дела — не сочтёт это основательным оправданием, носки конфискуют. Возможно, после конфискации их передадут соцучреждениям для малообеспеченных.И ещё несколько любопытных цифр по данному делу. Оказывается, даже такой невесомый предмет одежды, как носки, в столь огромном количестве весит весьма немало. По информации от Уральского таможенного управления, общий вес партии носков составил почти 20 тонн. В денежном эквиваленте они тоже «весят» внушительно — более 26 тысяч долларов!