Дом купца Аксёнова в Нижнем Тагиле приходит в упадок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В плачевном состоянии оказался один из объектов культурного наследия в Нижнем Тагиле. Дом купца Аксёнова требует срочных мер по сохранению, но администрация города не может привести в порядок даже территорию вокруг него.Призывы местных градозащитников защитить от разрушения ценный архитектурный комплекс не были услышаны. Теперь в дело вмешались областные чиновники. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обратилось к администрации Нижнего Тагила принять меры по сохранению старинного дома, — пишет издание «Правда УРФО». Проверка, организованная управлением, выявила, в числе прочего, ненадлежащее состояние прилегающей к особняку территории. Тут есть и несанкционированная свалка мусора, и необрезанные деревья, и кучи прошлогодней листвы. И хоть собственником земельного участка, на котором расположен купеческий дом, числится администрация Нижнего Тагила, ответственность за свалку и листву переложили на владельцев соседнего дома. Им направили официальное письмо с требованием убрать свалку.Комплекс старинных зданий на проспекте Ленина включает Дом купца Аксёнова, часовню и ещё несколько домов. При этом, часовня уже серьёзно разрушена. Как сообщает агентство новостей «Между строк», ещё 10 лет назад она лишилась крыши и некоторых стен, обрушившихся от времени.