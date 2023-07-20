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Для установки остановок на маршруте Заречный – Боярка потребовалось вмешательство прокуратуры
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы установить новые остановки на маршруте следования автобуса №112 «Заречный – Боярка».
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время проверки выяснилось, что на автодороге «Заречный – Боярка» не хватает остановок, а имеющиеся остановки не соответствуют необходимым требованиям. Например, на остановочных пунктах нет освещения, остановочной и посадочной площадок, площадки ожидания, переходно-скоростных полос, заездного кармана, тротуаров и пешеходных дорожек, автопавильона, скамьи, контейнера и урны для мусора.
Межрайонный прокурор направил в суд иск к ГКУ Свердловской области «Управление автодорог» о возложении обязанности организовать строительство остановок на маршруте, а также оборудовать старые остановки всем недостающим. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые прокурора.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время проверки выяснилось, что на автодороге «Заречный – Боярка» не хватает остановок, а имеющиеся остановки не соответствуют необходимым требованиям. Например, на остановочных пунктах нет освещения, остановочной и посадочной площадок, площадки ожидания, переходно-скоростных полос, заездного кармана, тротуаров и пешеходных дорожек, автопавильона, скамьи, контейнера и урны для мусора.
Межрайонный прокурор направил в суд иск к ГКУ Свердловской области «Управление автодорог» о возложении обязанности организовать строительство остановок на маршруте, а также оборудовать старые остановки всем недостающим. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые прокурора.
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