Автоинспекторы в выходные будут ловить пьяных водителей в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автоинспекторы в ближайшие выходные вновь проведут в Свердловской области массовые проверки водителей.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что с 21 по 23 июля автоинспекторы будут ловить в регионе пьяных водителей и автомобилистов, лишенных водительских прав либо никогда их не получавших.Помимо трасс сотрудники ГИБДД будут проверять отдаленные поселковые территории, дачные и коттеджные поселки, садовые товарищества и места, где чаще всего отдыхают уральцы.