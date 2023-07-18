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Автоинспекторы в выходные будут ловить пьяных водителей в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Автоинспекторы в ближайшие выходные вновь проведут в Свердловской области массовые проверки водителей.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что с 21 по 23 июля автоинспекторы будут ловить в регионе пьяных водителей и автомобилистов, лишенных водительских прав либо никогда их не получавших.
Помимо трасс сотрудники ГИБДД будут проверять отдаленные поселковые территории, дачные и коттеджные поселки, садовые товарищества и места, где чаще всего отдыхают уральцы.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что с 21 по 23 июля автоинспекторы будут ловить в регионе пьяных водителей и автомобилистов, лишенных водительских прав либо никогда их не получавших.
Помимо трасс сотрудники ГИБДД будут проверять отдаленные поселковые территории, дачные и коттеджные поселки, садовые товарищества и места, где чаще всего отдыхают уральцы.
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