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Автоинспекторы в выходные будут ловить пьяных водителей в Свердловской области

17.26 Пятница, 21 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Автоинспекторы в ближайшие выходные вновь проведут в Свердловской области массовые проверки водителей.

В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что с 21 по 23 июля автоинспекторы будут ловить в регионе пьяных водителей и автомобилистов, лишенных водительских прав либо никогда их не получавших.

Помимо трасс сотрудники ГИБДД будут проверять отдаленные поселковые территории, дачные и коттеджные поселки, садовые товарищества и места, где чаще всего отдыхают уральцы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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