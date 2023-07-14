В Свердловской области установили лимит и квоты для охотников





– заявил директор свердловского департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов. «Охотничий промысел не должен негативно повлиять на численность диких животных в лесах Среднего Урала. Все квоты и общий лимит добычи охотничьих ресурсов рассчитываются так, чтобы не было угрозы для сохранения и воспроизводства популяций зверей, а также в целом для экосистемы региона»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области определили максимальное количество зверей, которых могут добыть охотники. Утверждены лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.Лимит и квоты для охотников установили на косуль, бурых медведей, барсуков, соболей и рысей. Также утверждена квота на добычу лосей. Охотники смогут охотиться на них в общедоступных охотничьих угодьях в Ивдельском городском округе.Утверждается, что в Свердловской области по сравнению с прошлым годом увеличилась численность лосей и сибирских косуль. Это связывают с предотвращением незаконной добычи животных, подкормкой созданием искусственных водопоев, борьбой с волками, а также благоприятным условиям зимовки в лесах.