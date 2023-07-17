Ради фестиваля ландшафтного искусства на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют парковку





– рассказала директор «Екатеринбург- 300» Юлия Сорокина. «Мы считаем, что прошлое и будущее тесно связаны. Прошлое определило настоящее. У фестиваля планируются два входа: первый через лесоповал, ведь до первого завода здесь просто валили лес для утилитарных целей. Второй вход – через зону будущего, давайте вместе помечтаем, каким он будет наш любимый город. Комфортный город, стирающий грань между природой и архитектурой»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В этом году фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» состоится в столице Урала под другим названием – «Екатеринбург-300». Мероприятие пройдет с 11 по 20 августа на площади 1905 года. Парковку на площади закроют для автомобилистов в ночь на 25 июля.Как сообщили «Вечерним ведомостям» организаторы, на парковке расположится сад и будет создана праздничная атмосфера. Посетителям предложат вспомнить прошлое Екатеринбурга и подумать о его будущем.Во время фестиваля гости смогут попробовать сдвинуть вагонетку, нагруженную рудой, а дети будут «мыть золото».На площади 1905 года подготовят зоны, посвященные изобретению одного из первых в мире паровозов и Свердловску во времена СССР, а также площадки в честь садов при усадьбах. В инсталляциях будут использовать исторические материалы, инструменты, предметы быта и живые растения.В рамках фестиваля запланированы экскурсии, музыкальные и театральные постановки. На фудкорте можно будет отведать блюда уральской кухни.Кроме того, посетителям предлагают принести растения, которые затем посадят в школах-интернатах на улицах Татищева, Краснофлотцев и Таганской. Также на фестивале будет работать пункт приема вторсырья.Отмечается, что после выставки садов все растения перенесут в один из городских скверов.