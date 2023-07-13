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В Екатеринбурге временно изменят схему движения троллейбуса №30 и автобуса №09
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге временно приостановят движение троллейбуса №30. Также изменится схема движения автобуса №09.
Троллейбус №30 не будет курсировать с 00.00 24 июля до 00.00 31 июля. В это же время автобус №09 будет ездить в направлении остановки «Промышленный проезд» по маршруту: улица Победы – улица 40-летия Октября – улица Уральских рабочих – улица Ильича – далее по маршруту.
Изменения связаны с ремонтом тепломагистрали на перекрестках Калинина – Ильича и Победы – Ильича.
Троллейбус №30 не будет курсировать с 00.00 24 июля до 00.00 31 июля. В это же время автобус №09 будет ездить в направлении остановки «Промышленный проезд» по маршруту: улица Победы – улица 40-летия Октября – улица Уральских рабочих – улица Ильича – далее по маршруту.
Изменения связаны с ремонтом тепломагистрали на перекрестках Калинина – Ильича и Победы – Ильича.
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