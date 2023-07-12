Свердловские фитосанитары за квартал выявили 12 видов вредителей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Свердловский филиал ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» подвел квартальные итоги проведенных в регионе фитосанитарных исследований. Фитосанитары сделали вывод, что активность карантинных вредителей ослабевает.Фитосанитары Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» за второй квартал текущего года обнаружили в растительной продукции 12 видов карантинных вредных организмов (КВО) в 41 случае. Во втором квартале прошлого года было также выявлено 12 видов вредителей, но в 58 случаях.По результатам выявления вредителей во втором квартале 2023 года фитосанитары составили список, первое место в котором заняла золотистая картофельная нематода (9 случаев). На второй строчке калифорнийская щитовка (8 случаев), на третьей – малый черный еловый усач (5 случаев). Четвертое место заняла красная померанцевая щитовка (4 случая), на пятом – вироид веретеновидности клубней картофеля (3 случая).Далее идут череда волосистая (3 случая), амброзия полыннолистная (2 случая), большой черный еловый усач (2 случая) и западный цветочный трипс (2 случая). Последние три места делят вирус коричневой морщинистости томата, повилика и тутовая щитовка – этих вредителей обнаруживали по одному разу.