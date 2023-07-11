На Дне города в Нижнем Тагиле за 9,2 млн рублей выступит Олег Газманов

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На Дне города в Нижнем Тагиле выступит певец Олег Газманов. Стоимость выступления составит 9 188 549 рублей.По данным сайта Госзакупок, Газманов выступит на площадке за КДК «Современник» 12 августа с 22:00 до 23:00. Певец исполнит песни «Вперед, Россия!», «Офицеры», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон» и другие.Заказчиком выступает Нижнетагильская филармония. Олегу Газманову и его команде заплатят 6,6 миллиона рублей. На техническое обеспечение и рейд выделят 2,5 млн рублей. Выполнением контракта займется ООО «Парад».