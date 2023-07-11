За сутки Екатеринбурге выявили 12 нарушений ПДД таксистами

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области провели рейд «Такси». За сутки выявлено 12 нарушений.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, всего автоинспекторы проверили 27 автомобилей такси, выявлено 12 нарушений. Так, пять человек осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Два водителя нарушили правила перевозки пассажиров и багажа в легковом такси, а у двух отсутствовал технический осмотр.Также один водитель осуществлял перевозку пассажиров без документов. Еще один водитель не имел прав. Один таксист нарушил требование безопасности перевозки пассажиров и багажа.Среди нарушителей – пять иностранных граждан. Их доставили в отделы полиции и проверили на предмет законности пребывания на территории России.В ГИБДД отметили, что несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции являются основными причинами ДТП, произошедших по вине таксистов.